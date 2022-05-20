Екатеринбург, 20 мая, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Свердловская область поможет восстановить город Макеевка на территории Донецкой Народной Республики. Об этом со ссылкой на слова мэра сообщает агентство ДНР24.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Разработана программа по восстановлению города на 2022–2025 годы. «Мы обсуждаем планы по восстановлению, проработали определенные вопросы и в ближайшее время приступим к их выполнению», — цитирует агентство мэра Макеевки Владислава Ключарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин принял решение о том, что российские регионы возьмут шефство над районами и муниципалитетами Донбасса.