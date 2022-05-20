Оренбург, , 08:28 — REGNUM В Оренбургской области выявили факт уклонения от таможенных платежей в крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Поданным ведомства, из Абхазии гражданин России ввез автомобиль «Nissan Fuga» для личного пользования под видом транспортного средства международной перевозки. При этом таможенному органу были представлены подложные документы.

Выяснилось, что после въезда на территорию России международная перевозка не осуществлялась, а транспорт в установленный срок с территории ЕАЭС не был вывезен. Такие действия повлекли за собой неуплату таможенных платежей на сумму 2,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в крупном размере»).