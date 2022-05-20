Тула, 20 мая, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Предварительную концепцию развития туристской территории «Кондуки» поддержал губернатор Тульской области Алексей Дюмин 19 мая на заседании совета директоров АО «Корпорация Туризм. РФ» под председательством заместителя Председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Утверждена концепция развития туристской территории «Кондуки» в Тульской области

«Президент поставил перед нами задачу ускорить создание туристической инфраструктуры. Разрабатываемые корпорацией в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» мастер-планы позволяют уйти от хаотичной застройки и обеспечить комплексное развитие территорий. Представленные планы подразумевают создание в Краснодарском крае, Тульской и Сахалинской областях около 12 тысяч номеров. Это позволит увеличить внутренний турпоток на 3 млн человек. Кроме того, корпорация в ближайшее время подготовит концепции развития еще 19 перспективных территорий в 13 регионах России. Это позволит создать для туристов доступные, комфортные и безопасные условия отдыха», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Как отметил гендиректор АО «Корпорация Туризм. РФ» Сергей Суханов, утвержденные концепции пяти территорий станут основной для детальных мастер-планов, в которых будет учтено необходимость обеспечивающей инфраструктуры. Концепция мастер-плана эко-курорта «Кондуки» предполагает строительство гостиниц категории категорий три и четыре звезды, а также глэмпингов, спа-комплексов, эко-парка. Благодаря этому проекту, по прогнозам, турпоток в регион к 2026 году вырастет до 500 тыс. человек.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что Романцевские горы или Кондуки — это уникальная территория, сформированная природой и угледобывающей отраслью. В 1990-х, после прекращения выработки угля, шахты затопили, образовался ландшафтный парк площадью более тысячи гектаров, с 27 голубыми озерами, глубина некоторых из них достигает 80 метров. Вместе они образуют кинематографичный марсианский пейзаж, буквально в двух часах езды от центра столицы. В 2018 году Кондуки получили статус особо охраняемой природной территории местного значения.

«Правительство Тульской области ведет системное взаимодействие с корпорацией «Туризм». РФ. Также работаем с Минстроем России — уже подали заявку на финансирование создания необходимой транспортной и инженерной инфраструктуры. Объект гармонично вписывается в Куликовский кластер. Его появление станет заметным событием в праздновании 650-летия Куликовской битвы, которая стала определяющей для становления государственности нашей великой страны. Куликово поле — первое ратное поле России, знаковое место для всей страны. Благодаря поддержке правительства России и Ростуризма, с применением лучших практик Агентства стратегических инициатив за последние три года туристический поток в регион удалось увеличить в полтора раза. Но потенциал для дальнейшего роста намного больше», — сказал Алексей Дюмин.