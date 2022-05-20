Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Обеспечение безопасности Соединённых Штатов должно оставаться приоритетной задачей Вашингтона. Поэтому на укрепление границ страны необходимо направлять такие же суммы, которые выделяются в качестве финансовой помощи Украине в самообороне. С таким предложением выступил американский сенатор Билл Кэссиди, сообщает RT.

Граница Мексики и США Unabrevehistoria.com

«В течение 2022 и 2023 финансовых годов министр внутренней безопасности должен потратить на усилия по укреплению безопасности вдоль южной сухопутной границы США тот же объём средств, который будет выделен министру обороны на Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) на указанный финансовый год», — указано в тексте законопроекта, который Кэссиди внёс в конгресс США.

При этом на эти цели сенатор предлагает направлять конфискованные российские активы. В частности, речь идёт об имуществе российских граждан и российских организаций, попавших под санкции США.

«Обеспечение безопасности нашей родины всегда должно быть главным приоритетом. Мы можем одновременно обеспечивать безопасность границы [США] и предпринимать шаги, чтобы остановить Путина», — прокомментировал инициативу Кэссиди.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о необходимости провести полную конфискацию российского имущества и имущества российских олигархов. При этом Шмыгаль выразил надежду на то, что Украина сможет распоряжаться этим имуществом. В частности, за счёт этих активов, по его словам, можно финансировать Фонд восстановления Украины.

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