Ханты-Мансийск, , 08:27 — REGNUM Общественники Югры просят прокуратуру проверить законность более 10 газовых автомобильных заправок в Салыме, Пыть-Яхе, Сургуте и шести в Нижневартовске. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ по ХМАО.

На заправке Цитата из х/ф «Королева бензоколонки». Реж. Алексей Мишурин, Николай Литус. 1962. СССР

На мониторинг автогазозаправочных станций (АГЗС) общественники вышли после обращения жителя Нижневартовска, который обратил внимание на расположение заправок с пропан-бутаном с нарушением всех требований, предъявляемым к потенциально опасным предприятиям, а именно в непосредственной близости от жилых домов и объектов соцсферы.

«Для открытия опасного объекта требуется согласование сразу нескольких контролирующих служб: земельного комитета, служб МЧС, администрации муниципалитета, природоохранных и санитарных служб. Также необходима экспертиза проектной документации, получение разрешений на строительство опасного объекта и его ввод, регистрация объекта в органах Ростехнадзора, получение лицензии на право обслуживания и работы данного объекта. И ничего этого нет на заправках по нескольким нижневартовским адресам», — сообщил эксперт ОНФ в Югре Павел Крылатый.

По сигналу Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому надзору провело проверку, выявило нарушения и возбудило в отношении нескольких АГЗС Нижневартовска административные дела. Но опасные заправки по-прежнему работают. Мало того, их сеть расширяется, охватывая новые территории, уверяют эксперты.

Общественники направили обращение прокурору Югры с просьбой провести проверку автомобильных газозаправочных станций на территории Нижневартовска на предмет законности их деятельности, соблюдения норм пожарной безопасности, территориального размещения и принять меры по устранению угроз жизни и здоровью граждан.