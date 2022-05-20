Вашингтон, , 08:27 — REGNUM У Вашингтона нет $40 млрд для военной помощи киевскому режиму, и США вынуждены будут занимать эти деньги у Китая. Об этом 20 мая заявил член американского Сената от Республиканской партии Рэнд Пол в интервью порталу Breitbart.

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Как указал американский сенатор, у США на данный момент нет таких средств, так как они не вписываются в бюджет страны.

«Думаю, важно знать, что у нас нет денег, которые мы можем отправить, мы вынуждены брать в долг у Китая, чтобы направить средства на Украину», — сказал Пол.

При этом он отметил, что считает неоправданным заимствование денег у Китая для того, чтобы оказать военную помощь другой стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр обороны Испании Маргарита Роблес встретилась со своим американским коллегой Ллойдом Остином в Пентагоне.