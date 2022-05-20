Ульяновск, , 08:26 — REGNUM В Ульяновской области берегоукрепительные работы для сдерживания оползневых процессов необходимо провести в четырёх населённых пунктах, в том числе в Ульяновске — на протяжении 17 км. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

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Вопрос подготовки к берегоукрепительным работам был поднят на встрече губернатора Алексея Русских с руководителем Нижне-Волжского управления Росводресурсов Николаем Пономаревым. В области выражают надежду на поддержку федерального центра, чтобы допустить дальнейшего разрушения волжских склонов в населённых пунктах Ульяновской области.

В настоящее время определён подрядчик по разработке проекта для противооползневых работ. Речь идёт о работах на участке от Президентского моста до спуска улицы Тухачевского, его протяжённость составляет 3 км.

По данным региональной власти, всего в Ульяновске необходимо укрепить 17 км берега.

Помимо этого, остаётся открытым вопрос укрепления берегов в Новоульяновске, селе Русская Бектяшка Сенгилеевского района, районном посёлке Старая Майна. Отмечается, что проекты готовы.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в селе Арское в Ульяновске произошли подвижки грунта на протяжении 700 метров. Заявлялось, что деформировалась железобетонная лестница, образовались трещины у храмового комплекса, огородов и дороги.

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