Кызыл, , 08:26 — REGNUM В Туве 20 мая ожидается сильный шквалистый ветер, скорость которого будет превышать местами 25 метров в секунду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные синоптиков.

Природный пожар в Туве Администрация Пий-Хемского района Тувы

При этом на территории четырёх районов и города Кызыла сохраняется чрезвычайная пожароопасность — 5 класс горимости. Ещё в четырёх районах ожидается 4 класс пожарной опасности.

В связи с этим местным жителям напомнили о сохраняющемся запрете на пребывание и въезд в леса.

«Кроме этого, исключить проведение несанкционированных сельхозпалов, не допускать сжигания сухой травы и мусора вблизи жилых домов и строений», — отметили в ведомстве.

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