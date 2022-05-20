Москва, , 08:20 — REGNUM Разработчики видеоигр попросили Администрацию президента России о содействии в выходе российских продуктов на рынок Китая. Об этом 20 мая пишет «Коммерсантъ».

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Встреча состоялась 18 мая на Российском интернет-форуме. Источник издания указывает, что в АП, которую представлял замначальника управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Алексей Волоскович, хотели узнать, «насколько всё плохо» на рынке в связи с потерей западных потребителей.

Темой для обсуждения стали перспективы выхода на рынок Китая, для чего требуется административная помощь со стороны государства. Отмечается, что рынок Поднебесной «сильно зарегулирован».