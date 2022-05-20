Горно-Алтайск, , 08:20 — REGNUM На территории Республики Алтай к вечеру 19 мая ликвидированы все лесные пожары. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные диспетчерской службы минприроды.

Пожар в Горном Алтае Цитата из видео ГУ МЧС по Республике Алтай

Всего с начала пожароопасного периода в республике произошло 24 природных пожара на общей площади 337,8 га, в том числе 276,7 га лесной.

«Годом ранее на эту же дату было зарегистрировано 9 лесных пожаров общей площадью 87,8 га, из них 41,2 га покрытых лесом. В лесах республики сохраняется высокая пожарная опасность», — добавили в ведомстве.

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