Ереван, , 08:20 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отправляясь на переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, не представляет армянский народ. Об этом заявил вице-спикер парламента Армении от оппозиции Ишхан Сагателян в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал сообщение, что 22 мая Алиев и Пашинян должны провести переговоры в Брюсселе с участием председателя Совета Европы Шарля Мишеля.

«Я обращаюсь к тем, с кем он будет встречаться, — заявил Сагателян. — представленные Арменией шесть предложений не имеют ничего общего с волей и интересами армянского народа. Любая ваша договоренность с Николом нелегитимна и ничтожна».

Вице-спикер заявил, что у Пашиняна якобы нет «мандата» на ведение каких бы то ни было переговоров.

Стоит отметить, что в Ереване почти три недели каждый день идут массовые акции протеста, в ходе которых участники перекрывают улицы, требуя отставки Пашиняна. Они не согласны с тем, что он готов пойти на условия Баку для заключения мирного договора.

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