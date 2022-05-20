Москва, 20 мая, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В России за прошедшие сутки ликвидировали 83 природных пожара на площади более 8,3 тыс. га, сообщили 20 мая в Авиалесоохране.

Лесной пожар

«За прошедшие сутки… в России ликвидировано 83 лесных пожара на площади 8326 га», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на территории России действуют 110 лесных пожаров на площади 44 105 га.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о повышенных штрафах за нарушения противопожарной безопасности.

Читайте также: Госдума ужесточила наказание за пожары