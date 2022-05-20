Владивосток, 20 мая, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Городские клумбы Владивостока украшают более 100 тыс. разных цветов, всего их будет высажено ещё почти 300 тыс., сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Горожане фотографируются на фоне украшенных клумб

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Антирринумы, петунии, пеларгонии, тагетисы, цинерарии, бегонии, сальвия — эти и многие другие цветы будут радовать горожан и гостей приморской столицы предстоящим летом.

На текущей недели высажено более 25 тыс. цветов. Однолетники украсили клумбы на улицах Кирова, Лермонтова, Батарейной, Луцкого, Светланской, Уборевича, проспекте 100-летия Владивостока.

«Каждый год количество клумб и цветников в городе увеличивается, но мы закупаем примерно одно количество цветов — около 350 тысяч штук. Это связано с тем, что с каждым годом создаем больше территорий с многолетними цветами», — пояснили озеленители.

Кроме того, в городе продолжают высаживать не только цветы, но и деревья, кустарники.

Как сообщало ИА REGNUM, тюльпаны, высаженные в октябре 2021 года на городские клумбы Белгорода, перезимовали хорошо.