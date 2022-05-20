Сеул, 20 мая, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали рост индекса цен на товары производителей. Об этом 20 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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Согласно опубликованным данным, в апреле индекс цен на товары производителей составил 118,02 пункта, что на 1,1% больше по сравнению с мартом текущего года. В годовом исчислении показатель вырос на 9,2%.

Стоимость сельскохозяйственную и рыбную продукцию в стране выросла на 7,4% и 2,6% соответственно. В частности, цены на свинину увеличились на 28,2%, анчоусы — на 22%, рафинированное масло — на 11,8%. Однако цены на клубнику упали на 20,4%.

Между тем стоимость промышленных товаров выросла на 1,2%. В частности, стоимость нефтепродуктов и угля увеличилась на 2,9%, металлопродукция — на 2,6%, дизельного топлива — на 7,2%.

Стоимость услуг выросла на 0,4%.

Индекс цен производителей — показатель среднего уровня изменения цен на сырьё, материалы и товары промежуточного потребления относительно базисного периода.