Москва, , 08:17 — REGNUM О героических действиях командира роты майора Петра Аленина во время спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины сообщили 20 мая в Минобороны России.

Командир роты майор Петр Аленин Минобороны РФ

Уточняется, что рота под командованием майора вела охрану дорог, имеющих стратегическое назначение для подвоза материальных средств на передовые позиции группировки ВС РФ и в ходе выполнения этой задачи неоднократно подвергалась артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны киевских боевиков.

Также отмечается, что во время патрулирования военнослужащие роты задержали порядка 20 украинских нацистов, под видом мирных жителей осуществлявших разведывательные действия с отслеживанием мест расположения российских войск и маршрутов их перемещения с указанием времени и состава колонн.

«Спустя несколько дней в ходе проведения доразведки местности в районе одного из населенных пунктов майор Аленин обнаружил три расчета артиллерии противника, два наблюдательных поста, с которых велось наблюдение за перемещением колонн ВС РФ, а также схрон оружия и боеприпасов, которые после передачи координат были уничтожены артиллерийскими ударами», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что в один из дней в ночное время вооруженная группа радикалов в количестве до 25 человек попыталась прорваться в сторону позиций группировки российских войск, однако в ходе боя часть киевских боевиков была уничтожена, а остальные — бежали. При этом после этого враг предпринимал неоднократные попытки прорыва, которые, благодаря смелым и решительным действиям личного состава роты майора Аленина, оказались безуспешными.

«С начала выполнения специальных задач личным составом роты под командованием Петра Аленина было уничтожено до 70 националистов, захвачено и передано в органы контрразведки значительное количество оружия и боеприпасов противника», — заключается в сообщении

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях начальника связи мотострелковой бригады подполковника Павлика Мартиросяна во время спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины