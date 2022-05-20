В Минобороны РФ рассказали о подвиге майора Аленина
Москва, 20 мая, 2022, 08:17 — ИА Регнум. О героических действиях командира роты майора Петра Аленина во время спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины сообщили 20 мая в Минобороны России.
Уточняется, что рота под командованием майора вела охрану дорог, имеющих стратегическое назначение для подвоза материальных средств на передовые позиции группировки ВС РФ и в ходе выполнения этой задачи неоднократно подвергалась артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны киевских боевиков.
Также отмечается, что во время патрулирования военнослужащие роты задержали порядка 20 украинских нацистов, под видом мирных жителей осуществлявших разведывательные действия с отслеживанием мест расположения российских войск и маршрутов их перемещения с указанием времени и состава колонн.
«Спустя несколько дней в ходе проведения доразведки местности в районе одного из населенных пунктов майор Аленин обнаружил три расчета артиллерии противника, два наблюдательных поста, с которых велось наблюдение за перемещением колонн ВС РФ, а также схрон оружия и боеприпасов, которые после передачи координат были уничтожены артиллерийскими ударами», — говорится в сообщении.
Кроме того, указывается, что в один из дней в ночное время вооруженная группа радикалов в количестве до 25 человек попыталась прорваться в сторону позиций группировки российских войск, однако в ходе боя часть киевских боевиков была уничтожена, а остальные — бежали. При этом после этого враг предпринимал неоднократные попытки прорыва, которые, благодаря смелым и решительным действиям личного состава роты майора Аленина, оказались безуспешными.
«С начала выполнения специальных задач личным составом роты под командованием Петра Аленина было уничтожено до 70 националистов, захвачено и передано в органы контрразведки значительное количество оружия и боеприпасов противника», — заключается в сообщении
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях начальника связи мотострелковой бригады подполковника Павлика Мартиросяна во время спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины