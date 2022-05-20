Тирасполь, 20 мая, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Кишинёв выдал разрешительные документы на проезд задержанных фур с лекарствами из Молдавии в Приднестровье. Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский».

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По данным журналистов, груз уже около двух месяцев не пропускают в Молдавии по бюрократическим предлогам. Из-за этого в Приднестровье начался дефицит лекарств. Особенно остро встал вопрос о препаратах для диабетиков и онкобольных.

Как отметил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, если молдавская сторона не изменит решения, то лекарства скоро поступят в продажу. Ранее Кишинёв уже давал согласие на провоз товаров, но они застряли на границе.

Напомним, киевские власти после начала Россией спецоперации по денацификации Украины закрыли все пропускные пункты на границе с Приднестровьем. Через украинскую территорию ранее в ПМР поступала львиная доля импорта. Молдавская сторона в апреле начала отказывать в пропуске грузов в ПМР, устроив фактическую блокаду для жителей республики.