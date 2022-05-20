Пермь, 20 мая, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Пермском крае нарушения в сфере обеспечения населения питьевой водой вылились в административные дела. По 63 административным делам уже вынесены решения, ещё восемь направлены в суды, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

В первом квартале 2022 года на территории Прикамья проверено 78 объектов водоснабжения, что в шесть раз больше, чем в прошлом году. Выявлено 101 нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, тогда как в 2021 году их было 82. По результатам проверок нарушители оштрафованы на 564 тыс. рублей. Восемь административных дел направлено на рассмотрение в суды.

Кроме того, подано шести исков в суд к организациям, эксплуатирующим системы водоснабжения, с требованием о соблюдении законодательства. Еще два иска касаются требований соблюдения законодательства в сфере водоснабжения. Иски находятся на рассмотрении.