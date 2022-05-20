Красноярск, , 08:15 — REGNUM Кировский районный суд Красноярска вынес приговор бывшему оперуполномоченному отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское». Об этом ИА REGNUM сообщили 20 мая в пресс-службе УФСБ по Красноярскому краю.

Суд George Hodan

Сотрудники УФСБ установили, что полицейский более года передавал за деньги третьим лицам персональные данные в отношении граждан России. Для этого он использовал аккаунт в мессенджере. Всего он получил за незаконные действия более 1 млн рублей.

Против полицейского были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 285 и ч. 5 ст. 290 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

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