Нью-Йорк, США, 20 мая, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Версию о сделке с Украиной по обмену зерна на вооружение не стали опровергать страны Запада в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Об этом 19 мая заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина. Распродажа

По словам Полянского, в ходе заседания российские дипломаты попросили публично опровергнуть версию с условиями поставки вооружения на Украину, которой на сегодняшний день придерживаются многие эксперты. По словам Полянского, опровержения так и не последовало.

Также российский дипломат уточнил, что никто не пояснил, как эти поставки помогают делу укрепления продовольственной безопасности, о которой якобы заботятся страны Запада.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза международной организации по теме конфликтов и продовольственной безопасности, попросил опровергнуть версию о том, что экспортируемое украинское зерно идет не нуждающимся странам, а закачивается в хранилища Евросоюза, возможно, в качестве оплаты за поставки оружия. Никаких возражений и опровержений данной версии не последовало.