Буэнос-Айрес, 20 мая 2022, 08:13 — REGNUM Министр культуры Венесуэлы Эрнесто Вильегас рассчитывает, что Боливарианская Республика значительно расширит сотрудничество с Россией в сфере культуры. Об этом он сказал журналисту ТАСС в Буэнос-Айресе, куда прибыл для участия во встрече министров культуры Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
Министр назвал абсурдными попытки некоторых западных стран «отменить русскую культуру» и подчеркнул, что Венесуэла «была, остаётся и всегда будет заинтересована в более тесных культурных связях с Россией».
Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро сделал бустерную прививку от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник Лайт».
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