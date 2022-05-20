Буэнос-Айрес, , 08:13 — REGNUM Министр культуры Венесуэлы Эрнесто Вильегас рассчитывает, что Боливарианская Республика значительно расширит сотрудничество с Россией в сфере культуры. Об этом он сказал журналисту ТАСС в Буэнос-Айресе, куда прибыл для участия во встрече министров культуры Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

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Эрнесто Вильегас «Мы говорили с российским послом в Каракасе о том, как обеспечить тот же уровень сотрудничества в области культуры, что и в политике и экономике. В этом плане есть большой спектр возможностей, например, в совместном кинопроизводстве, в издательском деле, в образовании и студенческих обменах».

Министр назвал абсурдными попытки некоторых западных стран «отменить русскую культуру» и подчеркнул, что Венесуэла «была, остаётся и всегда будет заинтересована в более тесных культурных связях с Россией».

Эрнесто Вильегас «Вклад России в культурное наследие Земли, человечества невозможно вычеркнуть. Как и роль в истории, которую сыграл Юрий Гагарин, первый человек в космосе, или космонавт Валентина Терешкова».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро сделал бустерную прививку от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник Лайт».

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