Алжир, , 08:12 — REGNUM Соглашение о строительстве химического завода в Алжире заключили Алжирская нефтегазовая компания Sonatrach и Китайская национальная корпорация технического импорта и экспорта CNTIC. Об этом сообщили в пресс-службе Sonatrach.

Алжир Иван Шилов © ИА REGNUM

Стоимость возведения объекта составляет $520 млн. На предприятии, которое появится в коммуне Арзев на севере Алжира, будут производить метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ). Завод планируется ввести в строй через три года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля Алжир и Италия заключили два договора, касающиеся развития энергетического сектора двух стран. Подписи под документом были поставлены алжирским президентом Абдельмаджидом Теббуном и итальянским премьер-министром Марио Драги.

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