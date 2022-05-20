Москва, 20 мая, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Из Египта в Россию депортировали подозреваемого в вымогательстве 15 млн рублей криминального авторитета Давида Герлиани. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Каира экстрадирован гражданин Грузии Давид Герлиани. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 163 и ч. 1 ст. 210.1 УК РФ», — заявила она.

По данным полиции, Герлиани создал преступную группу, участники которой в 2020 году вымогали у мужчины 15 млн рублей.