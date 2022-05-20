Каа-Хемский район, Тыва, 20 мая, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В Каа-Хемском районе Тувы местному жителю предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть младенца. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Pexels.com Младенец

По данным следствия, 8 мая семимесячная девочка упала с ходунка и начала плакать. 45-летний отец взял её на руки и начал успокаивать. Однако дочь продолжала плакать, тогда мужчина не менее четырёх раз ударил её по лицу. Рядом, как отмечается, находилась трёхлетняя старшая сестра ребёнка.

«После этого, 14 мая 2022 года, при ухудшении самочувствия прибывший по вызову экипаж скорой медицинской помощи госпитализировал девочку в медицинское учреждение, где она скончалась», — отметили в ведомстве.

Спустя два дня, 16 мая младенец скончался. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого был задержан и взят под стражу отец девочки.