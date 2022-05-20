Джакарта, 20 мая, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Иностранным путешественникам, которые только что прибыли в Индонезию, не нужно проходить карантин, если они прошли вакцинацию, сообщает Kompas.

(сс) sbtlneet Туристы

Туристы, которые получили первую дозу вакцины или вообще не прошли вакцинацию, приехав в Индонезию, должны будут пройти пятидневный карантин.

Затем путешественникам, не вакцинированным в связи с особыми условиями или имеющим сопутствующие заболевания, разрешается продолжить путешествие без прохождения карантина.

Кроме того, туристы могут сделать прививку в пункте въезда. Прививки для иностранцев делают, в частности, лицам в возрасте 16-17 лет и обладателям вида на жительство.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 318 случаях заражения коронавирусом.