Ереван, 20 мая, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева назначены на 22 мая в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения и Азербайджан

Сообщается, что предварительно Пашинян встретиться с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. В тот же день должна пройти встреча глав Армении и Азербайджана.

Предыдущая встреча Алиева и Пашиняна была 6 апреля. Тогда они также встречались в Брюсселе. Стороны договорились, что создадут комиссию по делимитации границы. В Армении такую комиссию создали 19 мая.

Напомним, Баку и Ереван обсуждают мирное соглашение между странами. При этом азербайджанская сторона настаивает на том, что для этого обе республики должны признать «территориальную целостность» друг друга. В оппозиции Армении обвиняют действующее правительство страны в планах «предать» национальные интересы, заключив мир с Баку. Ереван более двух недель охвачен акциями протеста.