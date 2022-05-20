Москва, 20 мая, 2022, 08:06 — ИА Регнум. О героических действиях начальника связи мотострелковой бригады подполковника Павлика Мартиросяна во время спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 20 мая в Минобороны России.

Минобороны РФ Начальник связи мотострелковой бригады подполковник Павлик Мартиросян

Отмечается, что подполковник участвует в спецоперации с первых дней, обеспечивая бесперебойную связь для батальонно-тактической группы мотострелковой бригады в районах ведения интенсивных боевых действий.

Также указывается, что во время наступления батальонно-тактическую группу подвергли артиллерийскому и минометному огню отступающие украинские националисты, из-за чего были повреждены антенны обеспечивающей связь в группе командно-штабной машины и Мартиросян под огнем противника, оперативно устранил неисправность.

В результате этого в группе была обеспечена устойчивую связь, что повлияло на своевременное наведение огня артиллерии по целям противника и координацию действий подразделений в бою. После этого российские войска в ходе наступления приступили к преодолению водной преграды

«Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку отрезать уже переправленные российские подразделения и нанесли артиллерийский удар по переправе. После попадания снаряда связная машина на базе БТР упала в реку недалеко от берега», — говорится в сообщении.

Кроме того, добавляется, что в этот момент Мартиросян с риском для жизни, находясь под плотным огнем противника, бросился в воду и вытащил из автомобиля трех российских военнослужащих с многочисленными осколочными ранениями и переломами, после чего организовал буксировку упавшей БТР и тем самым не допустил утраты средств связи

«Мужественные и самоотверженные действия подполковника Павлика Мартиросяна позволили российским мотострелкам вытеснить боевиков с занимаемых позиций», — заключается в сообщении

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях командира стартовой батареи капитана Александра Михальского во время спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.