Донецк, 20 мая, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка, выпустив еще шесть снарядов калибра 122 миллиметра, сообщает 20 мая представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.30 (совпадает с мск) — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибра 122 миллиметра», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 мая киевские боевики ряд населённых пунктов ДНР.

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