Артиллерия ВСУ нанесла удар по Донецку
Москва, 20 мая, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования обстреляли Донецк. Об этом 20 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Mil.gov.ua
Артобстрел
Атака зафиксирована в 7:30 с позиций в Красногоровке. По Петровскому району Донецка выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка с позиций в Новомихайловке.