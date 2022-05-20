Москва, 20 мая, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования обстреляли Донецк. Об этом 20 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

Атака зафиксирована в 7:30 с позиций в Красногоровке. По Петровскому району Донецка выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка с позиций в Новомихайловке.