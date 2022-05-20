Саргатский район, Омская область, 20 мая, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В Омской области возбуждено два уголовных дела о халатности по фактам пожаров, в результате которых сгорели 12 домов. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

СУ СКР по Омской области Массовые пожары в Омской области

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что работники органов местного самоуправления Любинского и Саргатского районов получали предостережения о необходимости организовать подготовку к пожароопасному периоду и обеспечению безопасности граждан.

«Несмотря на это, меры к очистке населенных пунктов от сухостоя и опашке территорий надлежащим образом не приняли. Пожары, произошедшие 6 мая 2022 года на территориях указанных районов, повлекли за собой уничтожение 12 жилых домов граждан», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в тот день из-за пожаров было повреждено 115 строений, в том числе 70 жилых домов. В ликвидации возгораний было задействовано 535 человек и 134 единицы техники.