Екатеринбург, 20 мая, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В Свердловской области на развитие системы комплексов фото и видеофиксации в 2022 году потратят 1,2 млрд рублей. Это вдвое больше, чем годом ранее. Соответствующие изменения внесены в региональную госпрограмму по развитию транспортного комплекса, сообщили в областном департаменте информполитики.

Pxhere.com Камеры фотофиксации

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, финансирование увеличат на 600 млн рублей. На территории региона уже действуют 663 стационарных камеры автоматической фиксации нарушений. При этом среднее количество зафиксированных нарушений за сутки сократилось на 56% по сравнению с 2019 годом.

Кроме того, дополнительные средства направлены на ремонт региональных дорог. В 2022 году будет отремонтирован участок трассы «Каменск-Уральский — Барабановское — Усть-Багаряк» и построен путевод через железную дорогу на трассе «Богданович — Покровское».