Ульяновск, , 08:00 — REGNUM В Ульяновской области осталось на прежнем уровне количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации ведомства, 19 мая в регионе официально подтверждено 38 случаев заражения коронавирусом — столько же, сколько было выявлено 18 мая.

В Ульяновской области всего проведено 2 080 734 лабораторных исследования на SARS-CoV-2, в том числе 19 мая сделано 2354 теста.

Напомним, что всего в регионе привились от ковида более 721 тыс. человек, в том числе двумя компонентами — 559 тыс. жителей. Ревакцинированы 130 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 202 494 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровел 196 871 житель, количество жертв пандемии достигло 4674 человек.

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