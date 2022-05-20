Магадан, 20 мая, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев во время рабочей поездки на Колыму поручил решить вопрос с дофинансированием строительства детского сада в Третьем микрорайоне Магадана, сообщили в пресс-службе областного правительства 20 мая.

Пресс-служба правительства Магаданской области Юрий Трутнев в Магадане

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Техническая готовность здания составляет 99%. Работы ведутся в рамках национального проекта «Демография». Минпросвещения России выделило деньги, исходя из существующего норматива для Магаданской области, но средств не хватило для оплаты полного объёма выполненных строительных работ.

«Подрядчик достраивал здание за свой счёт. Без полноценной оплаты строителям не будет подписан акт о вводе здания в эксплуатацию. Минпросвещения готово предоставить средства в следующем году. А при оформлении необходимых документов детский сад может открыть двери для юных магаданцев в ближайшие месяцы», — сказал Трутнев и обратился к руководству ВЭБ. ДВ с предложением рассмотреть возможность предоставления Магаданской области недостающего финансирования под бюджетные обязательства Минпросвещения России.

Руководство ВЭБ. ДВ готово оперативно обсудить все необходимые детали и представить свои предложения.

Как сообщало ИА REGNUM, находясь в рабочей поездке в Магаданской области 19 мая Юрий Трутнев посетил месторождение «Тэутэджак», где в сентябре будет сдана в эксплуатацию золотоизвлекательная фабрика.