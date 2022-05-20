Донецк, 20 мая, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 20 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Атака зафиксирована в 6:55 с украинских позиций в Новомихайловке. По Петровскому району Донецка боевики выпустили шесть снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские формирвания обстреляли населённый пункт Минеральное в ДНР.