Калуга, , 10:04 — REGNUM Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области второй год выступило региональным координатором акции Союза охраны птиц России «Соловьиные вечера». В 2022 году акция продлится до 29 мая, но главные дни подсчёта птиц — 21 и 22 мая. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника отдела профильного министерства Юрия Галчёнкова.

Соловей Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

Чтобы принять участие в акции, нужно найти место, где слышно соловьиное пение, и определить количество поющих птиц. Данные наблюдений можно внести на сайт акции или сообщить региональному координатору акции по электронной почте. Участнику акции «Соловьиные вечера» важно указать название города, улицы, номер ближайшего дома и корпуса или уточнить часть парка, где проводилось наблюдение.

«В этом году в связи с холодным маем соловьи начали петь позже традиционных сроков и не так дружно, как в прежние годы. Сейчас гнездовой сезон наступил. Птицы пением обозначают свою территорию и привлекают брачных партнёров. В ближайшие выходные можно ожидать пика соловьиных трелей», — отметил Юрий Галчёнков.

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