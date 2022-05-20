Нижний Тагил, Свердловская область, 20 мая, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Тагила Свердловской области вырастет до 22 рублей. Об этом журналистам сообщили в управлении городским хозяйством.

Дарья Драй ИА REGNUM Валидатор

Увеличение стоимость проезда произойдёт 23 мая. Подорожание составит один рубль.

Ранее региональная энергетическая комиссия издала постановление, позволяющее перевозчикам повысить тариф до 22 рублей. При этом транспортники предпринимали попытки обосновать подорожание до 30 рублей.

Отметим, стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Тагила Свердловской области не менялась с 2019 года. За это время произошло повышение цен на топливо и комплектующие для транспортных средств.