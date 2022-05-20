Москва, , 07:56 — REGNUM О героических действиях командира стартовой батареи капитана Александра Михальского во время спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины сообщили 20 мая в Минобороны России.

Командир стартовой батареи капитан Александр Михальский Минобороны РФ

Уточняется, что во время продвижения батальонно-тактической группы ВС РФ были выявлены тщательно замаскированные позиции украинских нацистов, после чего капитану была поставлена задача нанести удар по позициям радикалов для последующего наступления российских мотострелков.

Также указывается, что расчет под руководством Михальского нанес ракетный удар по позициям противника, в результате которого были уничтожены запасной командный пункт, четыре реактивные системы залпового огня, а также живая сила противника в количестве до 15 человек.

«Личные действия капитана Александра Михальского позволили значительно уменьшить военный потенциал вооруженных формирований украинских националистов, что позволило развить стремительное наступление группировки войск на районы, подконтрольные радикалам», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее концертная бригада ансамбля песни и пляски Южного военного округа (ЮВО) выступила перед военнослужащими медицинского отряда специального назначения, участвующего в Запорожской области в военной спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.