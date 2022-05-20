Елизово, Камчатский край, , 07:54 — REGNUM Пожар произошел в дачном доме в садоводческом некоммерческом товариществе «Парус» в Елизовском районе Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Пожар Pixabay.com

По ее данным, возгорание произошло в ночь на 20 мая в одноэтажном деревянном доме общей площадью 56 квадратных метров. К моменту прибытия спасателей строение было полностью охвачено пламенем. В ликвидации возгорания принимали участие девять человек личного состава и две автоцистерны. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Отмечается, что пожарным удалось не допустить распространения огня на ближайшие строения. Таким образом им удалось спасти материальные ценности на сумму около 1,5 млн рублей. Причины пожара неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая пожар произошел в вагон-городке в районе Новозаполярного нефтегазоконденсатного месторождения в Тазовском районе Ямала. В результате возгорания погибли три человека.