Сеул, 20 мая, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Как минимум один человек погиб, ещё девять пострадали в результате мощного взрыва, прогремевшего на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), принадлежащем S-Oil Corp в Южной Корее. Об этом 19 мая сообщило агентство Yonhap.

.rigzone.com Огонь

По предварительной информации, полученной от спасательных служб, авария произошла во время этапа переработки сырой нефти. Пламя с большой скоростью распространилось на складские помещения. На территорию завода были оперативно направлены пожарные бригады для ликвидации пожара.

В результате ЧП погиб один человек, пострадали девять, информация о состоянии пострадавших не сообщается. Производство на НПЗ пришлось заморозить, возгорание до сих пор не ликвидировано полностью.

S-Oil — третий по величине НПЗ Южной Кореи его мощность составляет около 670 тыс. баррелей в сутки. Он расположен в городе Ульсан в 414 км к юго-востоку от Сеула. Отмечается, что если производство не удастся возобновить в ближайшее время, то цены на топливо могут резко возрасти.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 20 пострадавших при взрыве на химическом заводе в Словении.