Мехико, , 07:51 — REGNUM Мексика сможет получать от российских производителей столько удобрений, сколько ей необходимо. Об этом посол России в латиноамериканской стране Виктор Коронелли 19 мая заявил на пресс-конференции.

Производство минеральных удобрений Gov.ru

Виктор Коронелли «Мы готовы продолжать продавать удобрения Мексике в том объёме, в каком требуется нашим партнёрам, и я не вижу здесь никаких проблем… Соответствующие возможности у наших производителей есть, и поэтому, если мексиканцы по-прежнему хотят покупать наши удобрения, у них есть все шансы для этого».

Посол напомнил журналистам, что пандемия коронавируса не помешала в 2021 году нарастить объём торговли между Россией и Мексикой до рекордного уровня в $4,5 млрд. Россия поставляет на американский континент в основном продукцию химической и металлургической промышленности. Более четверти мексиканского импорта в Россию составляют автомобили и автозапчасти.

О необходимости принять все необходимые меры для развития сельскохозяйственного производства и достижения самообеспечения в условиях роста цен на продовольствие на мировых рынках ранее заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон изучает возможность отмены санкций на калийные удобрения Белоруссии в обмен на возможность транзита украинского зерна через территорию страны.

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