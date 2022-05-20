Мехико, 20 мая 2022, 07:51 — REGNUM Мексика сможет получать от российских производителей столько удобрений, сколько ей необходимо. Об этом посол России в латиноамериканской стране Виктор Коронелли 19 мая заявил на пресс-конференции.
Посол напомнил журналистам, что пандемия коронавируса не помешала в 2021 году нарастить объём торговли между Россией и Мексикой до рекордного уровня в $4,5 млрд. Россия поставляет на американский континент в основном продукцию химической и металлургической промышленности. Более четверти мексиканского импорта в Россию составляют автомобили и автозапчасти.
О необходимости принять все необходимые меры для развития сельскохозяйственного производства и достижения самообеспечения в условиях роста цен на продовольствие на мировых рынках ранее заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон изучает возможность отмены санкций на калийные удобрения Белоруссии в обмен на возможность транзита украинского зерна через территорию страны.
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