Владивосток, , 08:23 — REGNUM Во Владивостоке планируется запустить серийный выпуск инновационных товаров с помощью господдержки, в частности уже налажено производство инвалидных колясок. К концу 2022 года приморское предприятие намерено создать не менее 50 изделий — кресел-колясок с ручным приводом: комнатных, прогулочных, активного типа и детских, а также организовать не менее 100 новых рабочих мест. Во многом реализации проекта производитель обязан нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края.

Инвалидные, сверхлёгкие коляски из карбона Пресс-служба правительства Приморья

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Проект по производству сверхлегких колясок из карбона заявил о себе еще в 2020 году. Инициативу признали одной из лучших на региональном конкурсе для инновационных предпринимателей «Приморский старт». Проект направлен на создание прототипа инвалидной коляски из композитных материалов и матриц для серийного производства.

Производственная линия позволит выпускать до 5 тыс. колясок ежегодно. При этом благодаря использованию инновационных технологий вес каждого изделия будет всего 3,5−4,5 кг. Это значительно облегчит жизнь многим людям с инвалидностью.

«Русский карбон» — это территория 1,5 тыс. кв. метров. Пока на производстве заняты 27 человек. Запуск серийного производства планируется уже в этом году. Понятно, что сейчас возникли проблемы из-за поставки комплектующих, расходных материалов, но ребята — молодцы. Они быстро нашли выход из ситуации. Уже разрабатывают проекты по производству деталей, которые планировались к закупу извне. Это не может не радовать. Будем продолжать оказывать всяческую помощь. А интерес к ассортименту компании со стороны потенциальных партнеров и покупателей, в том числе из-за рубежа, уже очевиден», — сказала председатель правительства Приморья Вера Щербина, побывав на производстве.

По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ в Приморье Юрия Логинова, подобные инициативы должны иметь возможность успешно реализовываться и получать всесторонню поддержку властей, в том числе и с использованием механизмов нацпроекта.

«Приморский «Русский карбон» — яркий пример инновационного предприятия. Предложенный продукт будет востребован не только в Приморье, но и других регионах. С инструментами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», вызовы, которые идут со стороны Запада, дают возможность бизнесу активизироваться, не оглядываясь на санкции и другие экономические трудности. Запуск собственного производства — это всегда событие. И надо помогать тем, кто даёт импульс к развитию, тем более высокотехнологичных производств и созданию востребованных товаров», — прокомментировал Юрий Логинов.

Отмечается, что конкурс «Приморский старт» проводится под патронажем губернатора Олега Кожемяко в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как сообщало ИА REGNUM, активно развивающиеся процессы импортозамещения благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» породили в России ещё одну позитивную тенденцию: регионы актуализируют проекты, призванные продвигать местную продукцию.