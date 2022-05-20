Пермь, , 07:48 — REGNUM В Пермском крае в первом квартале 2022 года за нарушения в сфере оборота плодоовощной продукции должностные и юридические лица оштрафованы на 117,55 тыс. рублей. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Овощи jorisamonen

Проверке подвергли 37 предприятий плодоовощного рынка. Ревизоры предъявили претензии по поводу отсутствия ряда обязательных документов, полной и достоверной информации о продукции, а также отсутствие контроля за условиями хранения плодоовощной продукции (температуры и влажности воздуха).

Забраковали две партии плодоовощной продукции. Объём снятых с реализации овощей и фруктов составил 51 кг. Причиной такой меры указана неполная маркировка и истёкший срок годности продовольствия.