Петропавловск-Камчатский, 20 мая, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Расширение блока НАТО на восток за счет вступления в него Швеции и Финляндии, увеличение границ военного альянса — это пример нажимной политики коллективного Запада, идущей вразрез с суверенными правами этих скандинавских стран, считает депутат Законодательного собрания Камчатки, глава комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства, президент региональной Торгово-промышленной палаты Дмитрий Коростелев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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«Я думаю, что принципиально это ничего не может изменить в обеспечении безопасности нашей страны. Уверен — безопасность Российской Федерации полностью обеспечена, а после оценки всех потенциальных угроз наша ответная реакция будет соразмерна. С другой стороны, мы видим, что процесс вступления и Швеции и Финляндии в НАТО не проходит гладко — мы уже знаем о заявлениях Турции, Хорватии о том, что они не согласны менять структуру военного альянса», — подчеркнул Коростелев.

Депутат Камчатки уверен, что безопасность России обеспечена.

«Давайте хотя бы посмотрим по размещению вооружений на территории этих стран, на соразмерность наличия войск и сил. Мы находимся в разных весовых категориях — Россия всё равно выиграет и по масштабам, и наличию своего арсенала», — цитирует Дмитрия Коростелева пресс-служба правительства края.

Как сообщало ИА REGNUM, 42% жителей Италии выступают против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, таковы опубликованные 19 мая итоги опроса La7.