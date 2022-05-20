Красноярск, , 07:41 — REGNUM Первый в 2022 году случай заболевания эрлихиозом (моноцитарным эрлихиозом человека) зарегистрирован в Красноярском крае. Об этом 20 мая в своём телеграм-канале сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

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Эрлихиоз — инфекция, передаваемая клещами. «Заражение эрлихиозом на территории края происходит редко — это четвёртый случай, зафиксированный за последние пять лет», — отметил Горяев.

Добавим, с апреля в Красноярском крае с жалобами на присасывание клещей в медицинские организации обратились 2529 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии за неделю зарегистрировано 37 случаев присасывания клещей к людям, всего с начала сезона — 77.

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