Пермь, 20 мая, 2022, 07:40 — ИА Регнум. В Перми выявлены нарушения при организации работ по капитальному ремонту пассажирских причалов речного вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Причал

По данным ведомства, в нарушение природоохранного законодательства до момента начала строительных работ на речном вокзале не получено положительное заключение на проектную документацию от Средневолжского территориального управления Росрыболовства в части негативного воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания.

Возбуждено административное дело по части 2 статьи 8.48 КоАП РФ («Несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания»). Материалы направлены для рассмотрения в уполномоченный орган.