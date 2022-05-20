Челябинск, 20 мая, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Арбитраж Челябинской области на 26 мая 2022 года назначил рассмотрение обоснованности банкротного заявления ООО «Сарториус рус» к ПАО «Челябинский металлургический комбинат», которое входит в дивизион группы «Мечел». Ранее десятку кредиторов суд уже вернул иски или отказал в их удовлетворении, передаёт ИА REGNUM.

Ken Teegardin Банкротство

Арбитражного управляющего предлагается выбрать из союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс».

Напомним, слушания по делу тянутся почти год — с июня 2021 года. Первым претензии к ЧМК предъявило ООО «Импэкс Электро». Позднее к нему присоединился ещё с десяток кредиторов.

Завод-ответчик является одним из крупнейших в России предприятий полного металлургического цикла по выпуску сталей и входит в дивизион группы «Мечел». Большая часть акций группы в собственности семьи главы совета директоров Игоря Зюзина (51,54%).