Богота, 20 мая, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Не менее 19 курсантов военного училища в Колумбии пострадали в результате удара молнии, передает радиостанция Caracol.

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Сообщается, что курсанты проходили полевые занятия в районе Меса-Баха в центральной части республики. При этом во время занятий осадков не было. Отмечается, что всех пострадавших доставили в больницы. Подробных сведений о состоянии их здоровья нет. При этом армия Колумбии пообещала оказать необходимую помощь пострадавшим и их родственникам.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в провинции Вардак в Афганистане от удара молнии погибла молодая женщина. Также травмы получили двое ее детей.