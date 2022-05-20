Пермь, , 07:31 — REGNUM После массового убийства в Пермском государственном национальном исследовательском университете возбудили новое уголовное дело. Его фигурантами стали ректор вуза Дмитрий Красильников, первый проректор Павел Блусь, зампредседателя антикоррупционной комиссии университета Михаил Мухачев и предположительно сотрудница Росгвардии. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Уголовное дело ru.torange.biz

Расследование связано с неудовлетворительной организацией охраны ПГНИУ и проблемами в работе системы оповещения. Напомним, ранее СМИ распространили информацию о затратах на систему оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) в университете. Специалисты пришли к выводу о неработоспособности системы. Между тем, в самом вузе эти сведения опровергли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 20 сентября 2021 года студент Тимур Бекмансуров устроил расстрел людей на территории вуза. Погибли шесть человек, еще более 40 — получили ранения и травмы. Экспертиза показала, что первокурсник вменяемый. Стрелка заключили под стражу.

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