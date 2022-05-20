Пермь, 20 мая, 2022, 07:31 — ИА Регнум. После массового убийства в Пермском государственном национальном исследовательском университете возбудили новое уголовное дело. Его фигурантами стали ректор вуза Дмитрий Красильников, первый проректор Павел Блусь, зампредседателя антикоррупционной комиссии университета Михаил Мухачев и предположительно сотрудница Росгвардии. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

ru.torange.biz Уголовное дело

Расследование связано с неудовлетворительной организацией охраны ПГНИУ и проблемами в работе системы оповещения. Напомним, ранее СМИ распространили информацию о затратах на систему оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) в университете. Специалисты пришли к выводу о неработоспособности системы. Между тем в самом вузе эти сведения опровергли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 20 сентября 2021 года студент Тимур Бекмансуров устроил расстрел людей на территории вуза. Погибли шесть человек, еще более 40 получили ранения и травмы. Экспертиза показала, что первокурсник вменяемый. Стрелка заключили под стражу.