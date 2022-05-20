Южно-Сахалинск, 20 мая, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Еще одно тело, которое может принадлежать жертве крушения японского судна KAZU 1 («Кадзу-1»), обнаружено у берегов российского острова Кунашир (Сахалинская область). Об этом заявил министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси 20 мая в ходе брифинга.

Kremlin.ru Остров Кунашир

По словам чиновника, информацию об обнаружении тела передала Россия. Он отметил, что пока не удается проверить связь этого инцидента и апрельского кораблекрушения.

Хаяси также сообщил, что Служба безопасности на море Японии уже довела полученные сведения до семей тех людей, которые находились на борту KAZU 1. Он добавил, что японские власти продолжают выяснять обстоятельства дела через дипломатические каналы.

Как сообщало ИА REGNUM, судно KAZU 1 пропало у берегов острова Хоккайдо 23 апреля. На его борту находились 26 человек, включая двоих детей. Спасателям удалось найти тела 14 жертв кораблекрушения, а также обломки судна.